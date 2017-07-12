الفيحاء يخسر من ماينز برباعية

المجمعة ـ محمد السناني | Thursday, 13 July 2017 - 00:00 am

خسر الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفيحاء من نظيره ماينز الألماني الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى برباعية نظيفة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء ضمن برنامجه الإعدادي في معسكره الخارجي المـقام حــالياً في مدينة إنسبروك النمساوية استعداداً للموسم الرياضي الجديد.

وفشل الفريقان في هز الشباك طوال مجريات الشوط الأول، لكن الوضع اختلف تماماً في الشوط الثاني بعدما نجح الفريق الألماني في تسجيل أربعة أهداف.

وبدأ الروماني كونستانتين جالكا المدير الفني لفريق الفيحاء المباراة بتشكيلــــة مكـونة من: عبدالرحمن دغريري، وسامي الخيبري، وحاتم بلال، وعبدالعزيز مجرشي، وحسن جعفري، وعبدالإله الفهد، ومعتـز تمبكـــتي، وعبداللـــه قيـسي، ومحمد البيشي، وضيف الله القرني، ومحمد المنقاش.

وفي الشوط الثاني أشرك الروماني "جالكا" اللاعبين مسلم آل فريج، أدملسون باروس، وتوفيق بوحيمد، وعبدالرحمن البركة، ومحمد الداهي، وروني فرنانديز، وعبداللــه آل سالم، وطلال مجرشي وعبدالكريم الجرادة.