صالة الحديد تجهز الفتح

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Thursday, 13 July 2017 - 00:00 am

أخضع التونسي فتحي الجبال مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفتح لاعبي الفريق إلى تدريبات لياقية في صالة الحديد صباح أمس الأربعـــاء ضمن برنامج التحضيرات في المعسكر المقام حالياً في مدينة بولو التركية استعداداً للموسم الرياضي الجديد.

فيما ركز المدرب التونسي في الحصة المسائية على رفع الجوانب اللياقية والبدنية للاعبين، خاصة العناصر الصاعدة للفريق الأول من درجة الأولمبي والذين يأمل في الاستفادة من خدماتهم هذا الموسم.

يشار إلى أن فريق الفتح سيبدأ مشـــواره في الدوري السعودي للمحترفين حينما يستقبل ضيفه التعــاون على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء في العاشر من أغسطس المقبل.