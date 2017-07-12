الأهلي يتأهب لاختبار ستانتيتش

جدة ـ أحمد اللوقان | Thursday, 13 July 2017 - 00:00 am

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي مساء اليوم الخميس مباريـــاته الودية في معسكره المقام حالياً في النمسا بمواجهة نظيره ستانتيتش النمساوي على ملعب الأخير.

ويــسعى الأوكــــراني سيرجي ريبـــروف مدرب الفريق من خــــلال هذه التجربة الودية إلى إشراك أكبر عدد من لاعبيه للوقوف على مستوياتهم بعد عشرة أيام من توليه المهام الفنية للفريق.



تدريبات الصالة

وكان الفريق الأهلاوي قد واصل تدريباته أمس على فتـــــرتين صباحية ومسائـيـــة تحت إشراف المدرب الأوكراني ريبروف الذي أوعز لعدد من اللاعبين باختبارات السرعــــة، إلى جانب التركيز على التدريبات اللياقية بالكرة.

فيما اكتفى في الفــترة المسائية بحصـــة تدريبية في صالة الحديد بعد أن حالت الأمطار الغزيـرة دون مواصلة المران على الملعـب المخصص للفريق.



مشاركة القائد

وشهد المران الصباحي مشاركة تيسيـــر الجاسم قائد الفريق بعد وصوله إلى النمسا قادماً من دبي عقب انتهائه من برنامجه العلاجي الذي خضع له طوال الفترة الماضية.



عودة هوساوي

من جهة أخرى، يعود صباح اليوم إلى جدة معتز هوساوي مدافع الفريق بعد أن منحته إدارة الكرة إذناً بمغادرة المعسكر نظراً لوفاة شقيقه أمس على أن يعود إلى المعسكر بعد انقضاء أيام العزاء في مكة المكرمة.