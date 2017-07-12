تدريبات دفاعية وكرات عرضية في الطائف

الطائف ـ الرياضية | Wednesday, 12 July 2017 - 00:00 am

واصل المنتخب السعودي لكرة القدم لدرجة الشباب تدريباته اليومية في معسكره الإعدادي الذي يقام في محافظة الطائف، استعدادًا للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2018م، حيث تستضيف مدينة الدمام التصفيات أواخر شهر أكتوبر المقبل.

وانطلقت الحصة التدريبية أمس بفترة صباحية، حيث حرص خالد العــطوي المدرب الوطني على تطبيق عدد من التمارين الدفاعية، من خلال الكرات العرضية المقوسة خلف المدافعين.

وفي الفترة المسائية واصل العطوي تطبيقه للتمارين التكتيكية وبعض التمارين اللياقية بهدف المحافظة على المعدل اللياقي.

من جانبه، أثنى خالد العطوي مدرب المنتخب على النتائج الأولية للمعسكر، مبينًا أنه تم رسم أهداف لهذا المعسكر، وحتى الآن ما زال الفريق يسير في الطريق الصحيح نحو تحقيقها.

وأضاف: "اللاعبون يستجيبون للفلسفة التدريبية بشكلٍ كبير، أشكر الجميع على حرصهم على تطبيق التدريبات اليومية، والتزامهم اليومي بالحضور والانصراف وكذلك البرامج اليومية التي تحدد لهم".