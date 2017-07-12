إدارة الناشئين تبحث عن وديات

الباحة ـ الرياضية | Wednesday, 12 July 2017 - 00:00 am

تبحث إدارة المنتـــخب الـسعـــودي لكرة القدم لدرجة النـاشئــين لعب مباريات ودية في معسكره الإعدادي المقام في منطقة الباحة والذي يستمـر حتى العشرين من شهر يوليو الجاري، تحضيرًا للمشاركة في تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 16 عامًا 2018 التي يـستـضـيــف فيها الأخضر مجموعتـه منتصف سبتمبر المقبل في الرياض.

وأجرى المنتخب الحصة التــدريبية الصباحيـــة أمس الأربعاء في الصالـة الرياضية بمقر سكن البعثة.

في حين كانت تدريباته المسائية على ملعب مدينة الملك سعــود الريــاضية بــالجري حـــول الملعب، تبعته تمارين الإحماء، عقب ذلك أجرى اللاعبون تمريناً تكنيكياً، واختتمت الحصة بمناورة على ثلاثــة أرباع مساحة الملعب.

يــذكر أن مـجـمــوعة منتخبنا لدرجة الناشئين في التـصـفـيـــات المقرر انطلاقها منتصف سبتمبر المقبل بالرياض تضم إلى جواره منتخبات البحرين، الأردن، أوزبـاكـسـتـــان، وسريلانكا.