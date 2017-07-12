الأولمبي.. قائمة المستبعدين خلال يومين

الرياض ـ عبدالإله المرحوم | Wednesday, 12 July 2017 - 00:00 am

اختتم المنتخب الأولمبي السعودي مبارياته الودية خلال الاستعدادات لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا التي ستقام في الصين ٢٠١٨ بعد أن تعادل سلباً في لقائه الودي أمام نظيره اللبناني والذي جرى مساء أمس الأربعاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، وتقاسم المنتخبان المباراة في الأداء والمستوى الفني حيث شهدت سجالاً وتنافساً بين اللاعبين داخل الملعب.

وينتظر أن يعلن صالح المحمد مدرب المنتخب اللاعبين المستبعدين خلال ٤٨ ساعة المقبـــلة على أن تعلن بعدها القائمة الرئيسية التي سيخوض التصفيات الآسيوية التي ستنطلق يوم ١٩ يوليو الجاري.

من جهة أخرى، تصل الرياض بعثة منتخبات البحرين والعراق وأفغانستان الأولمبية يوم الأحد المقبل تمهيداً لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت ٢٣ عاماً والتي ستقام في ١٩يوليو الجاري.