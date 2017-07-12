مدرب مانشستر يحذر البراعم من الأنانية

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 12 July 2017 - 00:00 am

فرض جليرمو مدرب أكاديمية نادي ريال مدريد الإسبــــاني على لاعبي بعثة براعم STC في تجربتهم الحالية عيش التحدي بمدينة مدريد حصصاً تدريبية نظرية عبر جهاز الفيديو لشرح وتوضيح الأخطاء التي اكتشف أنها تتكرر معهم أثناء جميـع التدريبات الماضية وقال جليرمو: "إذا رغب كل واحد منكم أن يطور نفسه إلى الأفضل ويستطيع أن يكون لاعب كرة قدم حقيقياً عليه أن يتلافى العديد من الأخطاء التي تعد بدائية جداً في لعبة كرة القدم ويجب ألا تصدر من اللاعب".

بعد ذلك تدرب البراعم في مدريد أمس على مدار خمس ساعات مقسمة ما بين صباحية ومسائية وشارك فيها المدرب الوطني عبدالعزيز الجنوبي، كما عاش البراعم وقتاً جميلاً في حمام السباحة بأكاديمية الريال قبل أن يخضعوا لحصة تعليم في مبادئ اللغة الأسبانية إلى جانب حصص ترفيهية داخل إحدى صالات السكن.

وفِي مانشــستر تحدث روبين المدرب في أكاديمية المان يونايتد مع اللاعبين بقوة وبصوت مرتفع وطلب من المدرب الوطني محمد أمين الترجمة الحرفية قائلاً: "أنا مبسوط منكم في بعض الجوانب وهناك جوانب يجب أن تتخلوا عنها ولا تكون من عاداتكم كلاعبين أهمها الأنانية، فعلى اللاعب أن يتعاون كثيراً مع زملائه في التدريبات وأثناء المباريات وهناك أخطاء في التدريبات صدرت من بعضكم فلو كنت أنا مدرباً وحصل نفس الخطأ في المباراة سأقوم باستبدال اللاعب على الفور ومن دون أي تردد".