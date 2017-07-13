الأوروجوياني بريتوس يقود هجوم الهلال

الرياض - الرياضية | Thursday, 13 July 2017 - 14:45 pm

أعلنت إدارة نادي الهلال توقيعها المبدئي مع اللاعب الأوروجوياني ماتياس بريتوس للعب لمدة سنتين.



وسيقوم المهاجم الجديد بالتوقيع بشكل رسمي بعد تجاوز الفحوصات الطبية وبعدها سينضم إلى تدريبات الفريق الهلالي في معسكره الإعدادي في النمسا.



وقد جاء الإتفاق مع اللاعب بتوصية من المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز الذي طلب ضمه بشكل مؤكد خصوصا وأن الفريق سيلعب مباراة مهمة في الشهر القادم أمام نادي العين الإماراتي في مسابقة دوري أبطال آسيا.





ويبلغ اللاعب 28 سنة وهو من مواليد 26/11/1988 في مدينة سان كارلوس ويلعب في مركز الهجوم وزنه 68 كيلو غراما وينشط مع نادي بوماس أونام المكسيكي ولدى ماتياس بريتوس الجنسية المكسيكية كذلك.



بدأت مسيرة اللاعب في نادي أتيناس سنة 2007 وفي سنة 2009 إنتقل إلى نادي جوفنتود وبعدها بموسم عاد إلى فريق أتيناس وسجل أربعة أهداف في 13 مقابلة.



وفي سنة 2010 إنتقل اللاعب إلى نادي رامبلا جونيورز وسجل سبعة أهداف في 30 مباراة وبعد موسم واحد إنتقل إلى ديفنسور سبورتينج وسجل معه أربعة أهداف في 13 مباراة.



وإنتقل ماتياس بريتوس إلى ليون سنة 2012 ولعب معه موسمين حقق خلالها 18 هدفا من 69 مباراة وإنتقال سنة 2014 إلى نادي أونام وشاركه معه في 91 مباراة هز الشباك خلالها 26 مرة.



كما شارك اللاعب مع منتخب أوروجواي تحت 22 سنة في خمس مباريات فقط لم يتمكن خلالها من تسجيل أي هدف ولم يشارك مع منتخب بلاده الأول.