ميسي يتطلع للفوز بالألقاب تحت قيادة فالفيردي

الألمانية - الرياضية | Thursday, 13 July 2017 - 14:56 pm

يتطلع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للعمل تحت قيادة ارنستو فالفيردي المدرب الجديد لبرشلونة الاسباني، أملا في حصد المزيد من الألقاب مجددا في الموسم الجديد بعد مسيرة محبطة للنادي الكاتالوني في الموسم الماضي انتهت بالتتويج فقط بلقب كأس ملك أسبانيا.



وتحدث ميسي خلال مراسم الإعلان عن الراعي الجديد لقميص برشلونة "راكوتن" وهي شركة الكترونية يابانية، مشيرا إلى أنه لم يلتق فالفيردي بعد "لكن المدرب لديه سمعة جيدة للغاية".



وأوضح ميسي الذي جدد مؤخرا عقده مع برشلونة حتى 2021 "اتطلع حقا للقاء المدرب الجديد والجهاز المعاون له، وأن استمتع بالموسم الجديد وتقديم قصارى جهدي".



وأشار ميسي "فالفيردي أثبت بالفعل مدى كفاءته التدريبية، دائما نبدأ الموسم الجديد بأهداف واضحة، هذا لأننا برشلونة، واتمنى أن نتمكن من حصد كل الألقاب هذا العام".



وتولى فالفيردي تدريب برشلونة قادما من اتلتيك بيلباو، خلفا للمدرب السابق لويس إنريكي.



وعاش برشلونة تجربة محبطة في الموسم الماضي حيث حل ثانيا في الدور الاسباني خلف البطل ريال مدريد وخرج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا على يد اتلتيكو مدريد، مكتفيا بالفوز بلقب كأس ملك اسبانيا.



وبدأ المعسكر التدريبي لبرشلونة أمس الأربعاء تحت قيادة فالفيردي، ولكن ميسي ونيمار وجيرارد بيكيه واردا توران سينضموا للمعسكر في مرحلة لاحقة حيث توجهوا جميعا إلى طوكيو للمشاركة في مراسم الإعلان عن الراعي الجديد لقميص برشلونة "راكوتن".