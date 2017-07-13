الزوري والشهراني يشاركان في تدريبات الهلال

الرياض - الرياضية | Thursday, 13 July 2017 - 13:24 pm

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته صباح اليوم الخميس في ثالث أيامه بمعسكره التحضيري بالنمسا.



وفرض الجهاز الفني في بداية المران تدريبات بدنية منوعة، وركز رامون دياز في المران على تطبيق عدداً من التدريبات الفنية.

وطبق من خلالها الجهاز الفني تدريبات اللمسة الواحدة والتحرك السليم، وطريقة افتكاك الكرة تحت الضغط.



وخصص دياز جزءاً من المران للمهاجمين في بناء الهجمة والتحرك بدون كرة، والتسديد على المرمى، عمد الجهاز الفني في نهاية المران على رفع معدل اللياقة للاعبين بالجري حول الملعب على مسافات وسرعات مختلفة.



وشارك الثنائي عبدالله الزوري و ياسر الشهراني بالتدريبات الجماعية، فيما واصل مجاهد المنيع وليو بوناتيني برامجهما التأهيلية، وتقرر أن يؤدي الفريق حصته التدريبية الثانية مساء اليوم.