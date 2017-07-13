غداً.. الشباب يلاقي بربيرام في ثاني مواجهاته الودية

الرياض - الرياضية | Thursday, 13 July 2017 - 16:54 pm

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تحضيراته لمواجهة فريق بربيرام التشيكي غداً الجمعة عند الساعة 6 مساء بتوقيت النمسا.



وذلك في ثاني مواجهات الفريق ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في النمسا، والذي يستمر حتى الـ22 من الشهر الجاري.



وأجرى الفريق اليوم تدريباته الصباحية على الملاعب المخصصة للنادي في مدينة وينفروينغ، اذ انطلقت التدريبات

التي أشرف عليها المدير الفني سامي الجابر الساعة التاسعة والنصف صباحاً.



وبدأت بتمارين لياقة برفقة مدرب اللياقة أخوان الفانو، قبل أن يقسم الجابر الفريق إلى مجموعتين، طبقت كل مجموعة تدريبات تكتيكة معينة.