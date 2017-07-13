الفيش: عانيت من يوفنتوس لأنهم لم يفهموني

الرياضية - الألمانية | Thursday, 13 July 2017 - 14:18 pm

أكد المدافع البرازيلي داني الفيش المنضم حديثا لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم أن فريقه السابق يوفنتوس "لم يفهمني" سواء داخل أو خارج الملعب.



وانتقل الفيش إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر الصيف الماضي لكنه فسخ عقده بعد 12 شهرا فقط وأتم أمس الأربعاء انتقاله إلى سان جيرمان.



وقال الفيش لصحيفة "ليكيب" الفرنسية "في البداية عانيت من الكثير من المشاكل لانهم لم يفهموني سواء داخل أو خارج الملعب".



وأضاف "احتاج الأمر إلى بعض الوقت لإحداث توازن بين ما أريده وما يريدونه وبمجرد الوصول للتوافق بدأت النتائج تتحقق".



وأشار "الإحباط؟ هنا على سبيل المثال في غرفة خلع الملابس لا يسمح لنا بسماع الموسيقى، لا يمكنني العيش بدون الموسيقى، دون رقص".



وأكد "أنا لست شخص مجنون يريد تغيير كل اللوائح، وكل شخص لديه طريقه الخاص أو يزيد طاقته وينقلها للأخرين".



وتابع "أحب أن تكون الأجواء مبهجة، مميزة، علينا أن نجد طرق لتحقيق ذلك.. الحياة تحب الجنون طالما لا يلهيك ذلك عن العمل.. انا شخص عفوي ولكني لم أحاول أبدا إزعاج الأخرين".



واعترف الفيش بأنه رفض عرضا من مانشستر سيتي الإنجليزي كان سيجعله يلعب تحت قيادة مدربه السابق في برشلونة، بيب جوارديولا.



وقال الفيش "لقد تحدثت مع جوارديولا، ووضحت له أسباب قراري".



وتابع "مع كل تجاربنا سويا فإن لدينا علاقة ودية ومحترمة، هذا الاحترام يساعدنا على فهم الأمور".



وأشار "لا اعرف إذا كان قد تفهم خياري، كان لدي خيارات أخرى، في باريس وأيضا في إنجلترا ولكن في النهاية اتخذت قراري".