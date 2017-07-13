بعد 24 يوماً من التوقيع.. الشهري يفسخ عقده مع النهضة

الرياض - الرياضية | Thursday, 13 July 2017 - 18:04 pm

أعلن سعد الشهري المدير الفني لفريق النهضة، اليوم الخميس عن فسخ عقده بالتراضي مع النادي الشرقي، موضحاً أن هناك أسباب عدة هي من جعلته بقيام هذه الخطوة.



جاء ذلك عبر حساب سعد الشهري في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، حيث ذكر الشهري أن الظروف الإدارية والمالية وعدم تواجد اللاعبين، أدت إلى خروجه من النادي.



وقدم الشهري شكره للشيخ فيصل الشهيل، وأعضاء اللجنة المؤقته، متمنياً التوفيق للنهضة في قادم الأيام.



وكان الشهري قد وقع مع النهضة قبل 24 يوماً من الآن، بعد أن إنتهت علاقته بشكل رسمي بمنتخب الشباب.