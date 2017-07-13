الأخضر الأولمبي يعتمد تشكيلة التصفيات الآسيوية

الرياض - الرياضية | Thursday, 13 July 2017 - 19:35 pm

استبعد الجهاز الفني للأخضر الأولمبي اللاعبين حسن رغفاوي وعبدالله الخطيب وسعد خيري وزيد البواردي عن معسكر المنتخب، وذلك لأسباب طبية وفنية، وقدم الجهازان الإداري والفني شكرهما وتقديرهما للاعبين، على ما أظهروه خلال فترة المعسكر الماضية من انضباطية داخل الملعب وخارجه، متمنيين لهم التوفيق والنجاح



من جهة أخرى، منح مدرب الأخضر صالح المحمدي اليوم الخميس، لاعبي الأخضر فترة حرة، وذلك ضمن معسكر الأخضر الأولمبي الإعدادي المقام في الرياض، تحضيرًا لتصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2018.