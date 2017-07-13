محاضرة نظرية على "تقنية الفيديو" في معسكر الحكام

فالنسيا - الرياضية | Thursday, 13 July 2017 - 19:39 pm

واصل حكام الساحة والحكام المساعدون التطبيق العملي على تقنية الفيديو المساعد للحكم لليوم الثاني على التوالي، وذلك خلال المعسكر الإعدادي للحكام الذي يقام في مدينة فالنسيا الإسبانية، استعدادًا للموسم الرياضي المقبل.



وكان رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم مارك كلاتنبيرج، قسّم الحكام الـ35 المشاركين في المعسكر على مجموعتين لتطبيق التقنية على مدى يومين، حيث استمعت المجموعة الثانية من الحكام لمحاضرة نظرية صباح اليوم الخميس، تم من خلالها تقديم لمحة عامة عن التقنية وكيفية التعامل معها، قبل أن يتم التطبيق العملي في الفترة المسائية، من خلال الإشراف على مباراتين شارك من خلالها أربعة حكام ساحة وثمانية مساعدين على مدى شوطي المباراة.



ويختتم معسكر الحكام غدًا الجمعة، بمراجعة كاملة لجميع ماتم خلال الفترة الماضية، وتسجيل التوصيات لبداية الموسم الرياضي، وذلك استعدادًا للعودة إلى الرياض غداً الجمعة.