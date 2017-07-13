أزمة تأشيرات تؤرق الاتحاد قبل معسكر لندن

جدة - الرياضية | Thursday, 13 July 2017 - 20:00 pm

يغادر صباح يوم السبت المقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي رئيس النادي، إلى العاصمة البريطانية لندن، والتي ستحتضن معسكر الفريق الإعدادي للموسم المقبل، والذي سيمتد إلى يوم ٢٦ يوليو الجاري.



وسيتخلف عن البعثة بعض اللاعبين الذين لم تصدر لهم حتى الآن تأشيرات دخول الأراضي البريطانية، على أن يلتحقوا بها فور صدور التأشيرات، وسوف يكون في استقبال البعثة أحمد كعكي نائب رئيس مجلس الإدارة، والذي تابع خلال الأيام الماضية ترتيبات إقامة المعسكر.