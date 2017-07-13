الأخضر يستبعد أربعة لاعبين

الرياض ـ الرياضية | Friday, 14 July 2017 - 00:00 am

استبعد الجهاز الفني في المــنـتـخـب الـسـعــــودي الأولمبي لكرة القدم اللاعـبين حسن رغفــاوي، عـبــد اللــــه الخطيب، سعد خـيــري، وزيد البـــــــواردي من معسكــــر المنتـخب، وذلك لأسبـاب طبـيـة وفـنـية، وقــدم الجهازان الإداري والفني شكرهما وتـقـديــــرهما للاعبين على ما أظهروه خلال فترة المعسكــر الماضية من انضباطية داخل الملعب وخارجه.

من جـهـــة أخرى، منح صالح المحمـدي مدرب المنتــخب الــسعـــــودي الأولمـــبي أمس الخميـس لاعبي الأخــضر فـترةً حرة، وذلك ضمن معسكر المنتخـب الإعدادي المقام في الرياض تحضيراً لتصفيات بطولـة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2018.

ويستـــأنف المنتخب الأولمبي تدريباته اليوم الجـمـعــة على الملعب الرديف لملــعب الأمير فيصل بن فهد في تمام السابعة مساءً.