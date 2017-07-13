الحكام يواصلون اختبار تقنية الفيديو

فالنسيا ـ الرياضية | Friday, 14 July 2017 - 00:00 am

واصل حكام الساحة والحكام المساعدون التطبيق العملي على تقنية الفيديــو المساعد للحكم لليوم الثاني على التــوالي، وذلك خلال المعسكر الإعدادي للحكام الذي يقام في مدينة فالنسيا الإسبانية، استعداداً للموسم الرياضي المقبل.

وكان مارك كلاتنبــيرج رئيس لجـنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم قسّم الحكام الـ35 المشاركين في المعسكر على مجموعتين لتطبيق التقنية على مدى يومين، حيث استمعت المجموعة الثانية من الحكام لمحاضرة نظرية صباح أمس الخميس تم من خلالها تقديم لمحة عامة عن التقنية وكيفية التعامل معها، قبل أن يتم التطبيق العملي في الفترة المسائية، من خلال الإشراف على مباراتين شارك من خلالها أربعة حكام ساحة وثمانية مساعدين على مدى شوطي المباراة.

ويختتم معسكر الحكام اليوم الجمعية بمراجعة كاملة لجميع ما تم خلال الفترة الماضية، وتسجيل التوصيات لبداية الموسم الرياضي، وذلك استعداداً للعودة إلى الرياض غدا السبت.