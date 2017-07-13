رديف وغوردي ينتزعان جائزة الأفضل

الرياض ـ الرياضية | Friday, 14 July 2017 - 00:00 am

اختار المدربـــون في أكاديمـــيات ريال مدريد ومانشستر يونايتد الثنائي فهد غودري لاعب براعم فريق القادسية، وعبد الله رديف لاعب براعم فريـق الهلال، ليحصل كل واحد منهما على جائزة أفضل لاعب في المجموعة من بين زملائهما في فريقي البراعم بمانشستر ومدريد اللذين يضـمان 20 لاعبـاً في كل فريق، وذلك في المعسكـر المغلق الذي يخضع له براعمنا في تجربة "عيش التــحدي" مع شركــــة الاتصــالات السعوديــة بالتــعاون مع الاتـحــــاد السعودي لكرة القدم.

من جـهــتــه، أوضح روبين مدرب أكاديمـــية نادي مانشستر يونايتد أن البراعم يضمون مجموعة مميزة من بينــــهم عبد الله رديف الذي يمتـــلك مواصفات المهاجم بالتحرك ومعرفـــة المرمى وكسر التسلل، وكذلك زميله راكان الشمري الذي يلــعب في مركز الدفاع والذي يمتلك مواصفات مميزة.

في حين بيّن جاليـروم مدرب أكاديمية نادي ريال مدريد أن اختيارهم للاعب فهد غودري جاء بعد صعوبة في الاختيار نظراً لتميز المجمـــوعة كاملة، مبيناً أن غـــودري يمتلك مهارات عالية ولديه قابلية أكبر للتعلم.