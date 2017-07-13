الرياض تنتظر المنتخبات.. والعراق أول الواصلين

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Friday, 14 July 2017 - 00:00 am

تصل عند السادسة والنصف من مساء اليوم الجمعة إلى مطار الملك خالد في الرياض عبر الخطوط الأردنية بعثة المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم المشارك في تصفيات آسيا تحت 23 سنة الأولمبية والمؤهلة إلى كأس القارة الآسيوية في الصين 2018، ضمن المجموعة الثانية التي تنطلق في المملكة يوم 19 يوليو الجاري، ليسجل المنتخب العراقي أول حالة وصول بين جميع المنتخبات، يترأس البعثة كاظم سلطان عضو الاتحاد العراقي الذي صرح عقب وصوله بأن منتخب الرافدين جاء إلى السعودية للحصول على تذكرة التأهل إلى نهائيات بكين وليس لمجرد التمثيل المشرف.

وتضم البعثة عبد الغني شهد مدرب الفريق، وحيدر نجم المدير العام، وعباس عبيد مساعد المدرب، والإسباني ماريو فرنانديز مدرب اللياقة، وكريم ناعم مدرب الحراس، بالإضافة إلى 34 لاعباً سيتم تصفيتهم إلى 22 لاعباً فقط وهم: أحمد فاضل، أمجد جبار، حيدر فيصل، علي لطيف، برهان رزاق، أحمد عبد الزهرة، رعد سلمان، مهند أسود، نياز حسين، علاء مهاوي، علاء شهاب، حمزة عدنان، علي كاظم، صفاء هادي، أمجد عطوان، علي رحيم، طاهر حميد، بشار رسن، مازن عجيل، محمد جفال، فرحان شكور، أيمن غضبان، وليد كريم، حسين جاسم، أحمد عاشور، ذو الفقار عابد، جبار شنيح، شيركو كريم، مصطفى الأمين، رسلان حنون، علي رهيف، علي عبد الأمير.