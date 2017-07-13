تكريم عراقي للمنسق الإعلامي

| Friday, 14 July 2017 - 01:12 am

تقيم إدارة المنـتـخب العراقي حفل تكريم لمحمد إبراهيم المنسق الإعلامي للمنتــخــبات العراقية في السعوديـــة والملقـب بـ "المكوك" تقـديـراً من الاتحاد العــراقي للدور الذي يقوم به إبراهيم من الإشراف الإعلامي على جميع المنتـخـبات التي تشــارك في البطــولات الدولية في السعوديــة، بالإضـافة إلى نجــاحه بشكل كبير في فتح قنوات وعلاقات على مستوى عال لخدمة المنتخبات العراقية وتهيئة الأجواء المناسبـة للبعــثات العراقية التي تشارك في التـصـفـيات الدولية في السعودية.