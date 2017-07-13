عباس: ثلاثة لاعبين سيدعموننا

القاهرة ـ الفرنسية | Friday, 14 July 2017 - 00:00 am

أبدى نبيل عباس قائد الفريق الأول لكرة القدم في نادي نفط الوسط العراقي، ارتياحه بالاستعدادات التي أجروها قبل المشاركة في البطولة العربية المزمع إقامتها في مصر خلال الفترة من الثاني والعشرين من يونيو الجاري حتى السادس من أغسطس المقبل.

وقال عباس :"الإدارة أبدت جاهزيتها لمشاركة مميزة، من خلال الاتفاق على تعاقدات مع 3 لاعبين أفارقة، والاقتراب من ضم لاعبين دوليين بحجم علي رحيمة وعلي حصني، لتمثيل الفريق في البطولة العربية".

وأشار إلى أن الفريق بالوجوه الحالية سيدخل البطولة بشعار التحدي مع الذات، لترك بصمة عراقية مميزة ، متمنيا أن يستعيد اللاعبون المصابون جاهزيتهم لتكتمل الصفوف قبل المغادرة إلى مصر.