مجاهد: الجدد يحددهم العربي

القاهرة ـ الرياضية | Friday, 14 July 2017 - 00:00 am

أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، أن الاتحاد ليس صاحب صلاحية بتحديد موقف مشاركة اللاعبين الجدد في البطولة العربية المزمع انطلاقتها في الثاني والعشرين من يونيو الجاري في مدينتي القاهرة والإسكندرية، وأضاف مجاهد:"الاتحاد العربي لكرة القدم هو منظم البطولة وهو صاحب صلاحية السماح بمشاركة اللاعبين الجدد من عدمها، مشيرا إلى أن مجلس الاتحاد سيحسم مسألة فتح باب القيد للموسم الجديد في اجتماع 24 يوليو الجاري.

وأشار مجاهد إلى أن الاتحاد يفاضل بين اقتراحين، الأول فتح القيد قبل مباريات نصف نهائي الكأس، ومنح الأندية حق المشاركة بالصفقات الجديدة، والثاني هو إبقاء الوضع كما هو عليه.