جوميز يقوي عضلات النصراويين في صالة الحديد

الرياض ـ حواس العايد | Friday, 14 July 2017 - 00:00 am

ركز البرازيلي ريكاردو جوميز مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر خلال حصته التدريبية صباح أمس، على تمارين التقوية باستخدام أجهزة متنوعة في صالة الحديد بمقر المعسكر، وفي نهاية الحصة طلب من جميع اللاعبين تنفيذ رمي الكرات على برج السلة.

وأجرى جوميز خلال الحصة التدريبية المسائية مناورة على نصف ملعب، طالب فيها اللاعبين اللعب من لمستين والتحرك دون كرة، في حين تؤدي المجموعتان الثالثة والرابعة تدريبات تكتيكية بالكرات العرضية وبالتسديد المباشر، وتتبادل المجموعات الأربع الأدوار طوال التدريب، قبل أن يطلب من جميع اللاعبين التسديد على المرمى من كرات ثابتة وعرضية.

وكان مدرب اللياقة فرض تدريبات لياقية مكثفة على جميع اللاعبين قبل انطلاق الحصة المسائية، وذلك بهدف زيادة المخزون اللياقي لكافة اللاعبين، حيث قام الجميع بإجراء حركات الإحماء والتسخين والجري حول المضمار، تلا ذلك تدريبات خاصة باستخدام الكرة ومن ثم قسم اللاعبين مرة أخرى إلى أربع مجموعات. وخضع الحراس الخمسة وليد عبدالله وعبدالله العنزي ومتعب شراحيلي ومحمد الحارثي ووليد العنزي إلى تدريبات مكثفة، اشتملت على سرعة رد الفعل في التسديدات المباغتة والتصدي للتسديدات المباشرة والمركزة بقوة من عدة زوايا مختلفة.