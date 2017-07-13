نغيز يجهز 11 لاعبا لنصر حسين

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Friday, 14 July 2017 - 00:00 am

أتم الفريق الأول لكرة القدم في نادي نصر حسين داي الجزائري، بقيادة المدرب الوطني نبيل نغيز استعداداته التامة للمشاركة في البطولة العربية للأندية التي تحتضنها مدينتا القاهرة والإسكندرية خلال الفترة من 22 يوليو حتى 5 أغسطس المقبل، حيث أوقعته القرعة ضمن أندية المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه الأهلي المصري والوحدة الإماراتي والفيصلي الأردني، ويستهل مشواره بمواجهة بطل الإمارات الإثنين في اليوم الأول من البطولة.

ونجح الجهاز الفني للفريق في ضم مدافع وفاق سطيف سفيان بوطبة، ليصل عدد اللاعبين الجدد إلى 11 لاعباً، بعد أن تعاقد في الفترة الماضية مع الرباعي توفيق عدادي من "أولمبي المدية" وبلقاسم براهيمي من "أمل بوسعادة" وشمس الدين حراق من "اتحاد الحراش" والحارس بوصوف من "مولودية الجزائر".