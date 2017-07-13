دياز يعتمد ثلاثة.. ويفاضل بين ميليسي وبريتوس

الرياض - حمد الصويلحي | Friday, 14 July 2017 - 00:00 am

استقر الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال، على الثلاثي الأجنبي كارلوس إدواردو وعمر خربين وعلي الحبسي، مع المفاضلة بين الأوروجوياني نيكولاس ميليسي ومواطنه المهاجم الجديد ماتياس بريتوس، لاختيار أحدهما ضمن قائمة الفريق الآسيوية التي سيواجه فيها الهلال فريق العين الإماراتي ذهابا وإيابا في دور الثمانية من دوري أبطال آسيا يومي 21 أغسطس و 11 سبتمبر المقبل.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حدد يوم السادس من أغسطس موعدا أخيرا لرفع القائمة التي ستمثل الفريق في الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا.

ورجحت مصادر هلالية مقربة أن يختار دياز لاعب الوسط ميليسي كرابع الأجانب في القائمة، لحرصه على استقرار الفريق والمجموعة التي لعبت منافسات البطولة والموسم الماضي وأبدت انسجاماً وتفاهماً ملحوظاً.

من جانب آخر، تقرر وصول وكيل أعمال الحارس العماني علي الحبسي إلى الرياض اليوم لاستكمال إجراءات انتقاله لصفوف الهلال، بعد الاجتماع مع مدير الاحتراف بالنادي تركي المسند، قبل أن يوقع الحبسي عقده ويلتحق بمعسكر الفريق الإعدادي في النمسا.

ووافقت إدارة نادي الهلال على طلب نظيرتها إدارة نادي الفيحاء بالحصول على خدمات الحارس فهد الثنيان بالإعارة الموسم المقبل، على أن يتفق الفيحاء مع اللاعب على حصته المالية خلال الأيام المقبلة قبل إنهاء هذا الملف، بانضمام الثنيان لمعسكر الفيحاء المقام بالقرب من معسكر الهلال في النمسا.

من جانبهم، واصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال أمس الخميس تدريباتهم الاعتيادية على فترتين صباحية ومسائية في ثالث أيام معسكره التحضيري بالنمسا وسط مشاركة اللاعب ياسر الشهراني في التدريبات الجماعية بعد غياب طويل للإصابة، وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، كما شهدت التدريبات الجماعية مشاركة اللاعب عبدالله الزوري.