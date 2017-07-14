ماتشادو يعتمد تكتيكاً جديداً مع الباطن في القاهرة

الرياض - الرياضية | Friday, 14 July 2017 - 12:53 pm

وأصل الفريق الأو لكرة القدم بنادي الباطن تدريباته الصباحية اليوم الجمعة في القاهرة ، واشتمل تدريب اليوم على رفع معدل اللياقة لدى اللاعبين قم أعقبها الجهاز الفني للفريق بتدريبات تكتيكية متنوعة باستخدام الكرة.



واختتم المران بمناورة على منتصف الملعب طبق من خلالها الجهاز الفني عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية الجديدة التي ينوي انتهاجها مع الفريق خلال الموسم الكروي الجديد .



يشار إلى أن الباطن تعادل مع التعاون في بريدة في مباراة دية قبل المغادرة إلى المعسكر الإعدادي بالعاصمة المصرية القاهرة.