دياز يريح لاعبي الهلال عن تدريب الجمعة المسائي

الرياض - الرياضية | Friday, 14 July 2017 - 13:35 pm

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صباح اليوم الجمعة تدريباته في صالة الإعداد البدني والنادي الصحي بمقر البعثة حيث يقيم الفريق معسكراً إعدادياً للموسم الجديد بالنمسا .



وتركز مران اليوم على الجوانب البدنية واللياقية ، كما طبق الجهاز الفني عدداً من التدريبات البدنية تلاها بتدريبات لياقية بواسطة الدراجة الثابتة وتدريبات التقوية ، قبل أن يخضع اللاعبين لتدريبات استرجاعية في النادي الصحي.



وواصل مجاهد المنيع برنامحه التأهيلي في صالة الإعداد البدني.



على صعيد متصل منح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأرجنتيني "رامون دياز" لاعبي الفريق راحة عن الحصة التدريبية الثانية مساء اليوم الجمعة