ريال مدريد يتعاقد مع سيبايوس

الرياضية - الفرنسية | Friday, 14 July 2017 - 13:45 pm

اعلن ريال مدريد بطل الدوري الاسباني ومسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم الموسم الماضي الجمعة تعاقده مع لاعب وسط بيتيس اشبيلية دانيال سيبايوس لمدة ستة اعوام.



واوضح النادي الملكي في بيان له: "توصل ريال مدريد وبيتيس اشبيلية الى اتفاق حول انتقال اللاعب داني سيبايوس الذي وقع عقدا لمدة 6 اعوام".



وبات سيبايوس (20 عاما) ثاني لاعب يتعاقد مع ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد المدافع الفرنسي ثيو فرنانديز.



ولم يكشف ريال مدريد عن قيمة الصفقة بيد ان صحيفتي "ماركا" و"آس" ذكرتا ان ريال مدريد دفع 16,5 مليون يورو لبيتيس اشبيلية اي بزيادة 1,5 مليون يورو عن قيمة البند الجزائي لفسخ عقده مع النادي الاندلسي.



وسيتم تقديم اللاعب الجديد في 20 يوليو الحالي قبل الالتحاق في اليوم التالي بباقي لاعبي الفريق الذي يعسكر في الولايات المتحدة.



وكان لاعب الوسط الواعد اختير افضل لاعب في بطولة اوروبا تحت 21 عاما التي جرت في يونيو الماضي في بولندا حيث خسر منتخب بلاده المباراة النهائية امام المانيا (صفر-1).



وخاض سيبايوس 31 مباراة مع بيتيس اشبيلية الموسم الماضي وسجل هدفين مع تمريرتين حاسمتين.