الإمارات تقص شريط آسيا تحت 23 عاماً والأخضر يبدأ الأربعاء

الرياض ــ الرياضية | Friday, 14 July 2017 - 13:39 pm

نطلق غداً السبت منافسات تصفيات بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2018 في الصين، وذلك بإقامة مباراتين ضمن المجموعة الرابعة في الإمارات ، في حين تنطلق منافسات بقية المجموعة اعتباراً من يوم الأربعاء 19 الجاري ، ويشارك في التصفيات 29 منتخباً تم تقسيمها على 10 مجموعات ، ويتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.



وتستضيف السعودية مباريات المجموعة الثانية حيث يتطلع الأخضر لتحقيق بداية جيدة عندما يتقابل مع البحرين يوم الأربعاء على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ، ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأربعاء أيضاً العراق مع أفغانستان على ذات الملعب ، وتقام الجولة الثانية يوم الجمعة، حيث تلتقي البحرين مع العراق، وأفغانستان مع السعودية.





وتنطلق منافسات المجموعة الأولى في قرغيزستان يوم الأربعاء، حيث تلتقي قرغيزستان المضيفة مع إيران على ستاد دولين عمرزاكوف في بيشكيك، علماً بأن المجموعة تضم أيضاً منتخب عمان ، وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الجمعة، حيث تلتقي عمان مع قرغيزستان.



وفي المجموعة الثالثة يتقابل منتخب قطر المضيف مع تركمانستان يوم الأربعاء على ستاد نادي السد في الدوحة ، ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأربعاء أيضاً سوريا مع الهند على ذات الملعب ، وتقام الجولة الثانية يوم الجمعة، حيث تلتقي تركمانستان مع سوريا، والهند مع قطر.



وفي المجموعة الرابعة، يستهل منتخب الإمارات المضيف مشوار المنافسة بمقابلة نيبال يوم السبت على ستاد طحنون بن محمد في العين ، ويلتقي في المباراة الثانية يوم السبت أيضاً أوزبكستان مع لبنان على ذات الملعب ، وتقام الجولة الثانية يوم الاثنين، حيث تلتقي نيبال مع أوزبكستان، ولبنان مع الإمارات.



وفي المجموعة الخامسة يتقابل منتخب الأردن مع بنغلادش يوم الأربعاء على ستاد فيصل الحسيني في الرام ، ويلتقي في المباراة الثانية يوم الأربعاء أيضاً طاجيكستان مع فلسطين المضيفة على ذات الملعب ، وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الجمعة، حيث تلتقي بنغلادش مع طاجيكستان، وفلسطين مع الأردن.





أما في المجموعة السادسة التي تقام منافساتها في ميانمار، يلتقي منتخب أستراليا مع بروناي يوم الأربعاء على ستاد ثوانا في يانغون ، ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأربعاء أيضاً ميانمار المضيفة مع سنغافورة على ذات الملعب ، وتقام الجولة الثانية يوم الجمعة، حيث تلتقي سنغافورة مع أستراليا، وبروناي مع ميانمار.



وفي المجموعة السابعة التي تقام منافساتها في كوريا الشمالية، يلتقي المنتخب الكوري الشمالي المضيف مع هونغ كونغ على ستاد ماي دينه في بيونغ يانغ ، ويلتقي في المباراة الثانية يوم الأربعاء أيضاً لاوس مع الصين تايبيه على ذات الملعب ، وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الجمعة، حيث تلتقي هونغ كونغ مع لاوس، والصين تايبيه مع كوريا الشمالية.





وفي المجموعة الثامنة التي تقام منافساتها في العاصمة التايلاندية بانكوك، يستهل المنتخب التايلاندي المضيف مشوار المنافسة بمقابلة منغوليا يوم الأربعاء على ستاد سوباتشالاسي الوطني في بانكوك ، ويلتقي في المباراة الثانية يوم الأربعاء أيضاً إندونيسيا مع ماليزيا على ذات الملعب ،وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الجمعة، حيث تلتقي ماليزيا مع تايلاند، ومنغوليا مع إندونيسيا.

في المجموعة التاسعة التي تقام منافساتها في فيتنام، يتقابل منتخب كوريا الجنوبية مع ماكاو يوم الأربعاء على ستاد ثونغ نهات في هوتشي منه ، ويلتقي في المباراة الثانية يوم الأربعاء أيضاً فيتنام المضيفة مع تيمور الشرقية على ذات الملعب ،وتقام الجولة الثانية يوم الجمعة، حيث تلتقي تيمور الشرقية مع كوريا الجنوبية، وماكاو مع فيتنام.



وأخيراً في المجموعة العاشرة التي تقام منافستها في العاصمة الكمبودية فنوم بينه، يستهل منتخب اليابان حامل اللقب مشوار المنافسة بمقابلة الفلبين يوم الأربعاء على الستاد الوطني الأولمبي في فنوم بينه ، ويلتقي في المباراة الثانية يوم الأربعاء أيضاً الصين مع كمبوديا على ذات الملعب ، وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الجمعة، حيث تلتقي الفلبين مع الصين، وكمبوديا مع اليابان.