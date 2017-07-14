معاذ ينضم لتدريبات الفيحاء بالنمسا

الرياض - الرياضية | Friday, 14 July 2017 - 15:22 pm

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الصاعد حديثاً لدوري المحترفين اليوم الجمعة تدريباته الصباحية خلال معسكره الحالي بمدينة انسبروك النمساوية .



وشارك في تدريبات اليوم اللاعب الدولي المنتقل حدثياً للنادي حسن معاذ بعد توقعيه مساء أمس لمدة عامين .



وكان الروماني كونستانتين جالكا المدير الفني للفريق قد منح لاعبي الفريق أمس الخميس يوما مفتوحاً للراحة .



يشار إلى أن الفيحاء الصاعد حديثا إلى الدوري السعودي للمحترفين سيبدأ مشواره بمواجهة الهلال "حامل اللقب" على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض في العاشر من أغسطس المقبل .