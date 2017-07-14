الاتحاد الآسيوي يدعو الرياضيين لمتابعة سامي النجعي

الرياض - الرياضية | Friday, 14 July 2017 - 16:17 pm

وضع الاتحاد الآسيوي اللاعب سامي النجعي كابتن الأخضر الأولمبي، ولاعب نادي النصر، ضمن عشرة لاعبين يستحقون المتابعة في تصفيات بطولة آسيا تحت 23 عاماً، والتي ستبدأ غداً السبت.



وذكر الاتحاد الآسيوي عبر مواقعه الإلكتروني: "حصل سامي النجعي على لقب الهداف في بطولة آسيا تحت 19 عاماً 2016، حيث استطاع لاعب نادي النصر السعودي الظهور بقوة، منذ أن ساهم في حصول المنتخب السعودي على المركز الثاني في البطولة التي أقيمت في البحرين".



وفي عمر الـ 19عاماً، مثل النجعي لأول مرة منتخب السعودية الأول في مباراة أمام كمبوديا بداية العام الحالي انتهت 7-2 للأخضر السعودي، وفي مايو الماضي، نجح سامي في قيادة منتخب بلاده للوصول إلى دور الـ16 في نهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً.



والآن بعمر 20 عاماً، فإن اللاعب الصاعد ينتظر ركلة البداية لتصفيات بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2018، من خلال مباريات منتخب بلاده أمام العراق والبحرين وأفغانستان، والتي ستقام في الرياض.