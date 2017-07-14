رسمياً.. ميلان يعلن ضم بونوتشي

الفرنسية - الرياضية | Friday, 14 July 2017 - 17:45 pm

أعلن ميلان اليوم الجمعة عن ضم قلب الدفاع الدولي الإيطالي ليوناردو بونوتشي من غريمه يوفنتوس، بطل الدوري في المواسم الستة الأخيرة، وكتب ميلان في موقعه على شبكة الإنترنت: "بونوتشي في ميلان"، مع مقطع فيديو للمدافع مع مسؤولي النادي اللومباردي والابتسامة على محياه.



وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن بونوتشي (30 عاماً) سيوقع عقداً يمتد لخمسة أعوام، وكشفت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" اليوم الجمعة أن بونوتشي الذي يدافع عن ألوان يوفنتوس منذ 2010، ولعب دوراً أساسياً بإحرازه لقب الدوري في المواسم الستة الأخيرة، إضافة إلى الكأس الإيطالية في الأعوام الثلاثة الأخيرة، سيكلف ميلان 40 مليون يورو.



ورجحت الصحيفة أن تصل عائدات بونوتشي السنوية إلى 10 ملايين يورو، 7,5 منها كأجر و2,5 على شكل مكافآت وحوافز، ما يجعله الأعلى أجراً في الدوري الإيطالي.



وعزت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أسباب رحيل بونوتشي عن فريق "السيدة العحوز"، إلى توتر في العلاقة مع المدرب ماسيميليانو اليغري بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي خسره النادي الإيطالي أمام ريال مدريد الإسباني 1-4 في يونيو.