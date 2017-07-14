مانشستر سيتي يتعاقد مع ووكر مدافع غريمه توتنهام

الرياضية - رويترز | Friday, 14 July 2017 - 18:02 pm

أعلن مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، تعاقده مع كايل ووكر مدافع غريمه توتنهام لمدة خمس سنوات.

وقال سيتي في بيان على موقعه على الأنترنت: "يسعد مانشستر سيتي الإعلان عن التعاقد مع اللاعب الدولي الإنجليزي كايل ووكر."



وسينضم الظهير الأيمن من توتنهام في تعاقد لخمس سنوات، وسيرتدي القميص رقم "2"، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن قيمة صفقة التعاقد مع اللاعب البالغ من 27 عاماً 50 مليون جنيه إسترليني (64.75 مليون دولار)، ليتساوى مع ديفيد لويز في صدارة قائمة أغلى مدافع في العالم.