بعد غياب 3 مواسم.. ميلان يعود للمشاركة الأوروبية

رويتز - الرياضية | Friday, 14 July 2017 - 19:40 pm

أسفرت قرعة الدور التمهيدي للدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة، عن مواجهة ميلانو بطل أوروبا سبع مرات، خارج ملعبه مع فريق كرايوفا الروماني مع عودته للمشاركة الأوروبية مجدداً.



وسيخوض ميلانو، الذي غاب عن بطولات أوروبا في آخر ثلاثة مواسم، مباراته الأولى خارج ملعبه في الدور الثالث من التصفيات يوم 27 الحالي، بينما ستقام العودة في ملعب سان سيرو في الثالث من الشهر المقبل.



وتأهل ميلانو للمشاركة في البطولة بعد احتلاله المركز السادس في الدوري المحلي الموسم الماضي، وهو آخر المراكز المؤهلة للبطولة الأوروبية.



ويأمل ميلانو، الذي انتقلت ملكيته إلى مجموعة صينية مقابل 740 مليون يورو (844.78 مليون دولار) في أبريل الماضي، في أن يسهم الملاك الجدد في استعادة أمجاد النادي.



وسيمثل إيطاليا أيضاً في المسابقة فريقا لاتسيو وأتلانتا لكن في المراحل التالية.