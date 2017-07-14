النصر يرحب بليوناردو.. ويواجه سابيل في آخر ودياته

تركيا الرياضية | Friday, 14 July 2017 - 20:55 pm

شارك المحترف البرازيلي ليوناردو مساء اليوم الجمعة، في تدريبات النصر بعد وصوله مساء أمس الخميس إلى مقر معسكر الفريق في تركيا، واكتفى اللاعب البرازيلي بالتمارين اللياقية والجري حول الملعب.



وعلى الصعيد الميداني، اكتفى المدرب البرازيلي غومز المدير الفني للفريق بالفترة المسائية فقط، حيث بدأها باجتماع رحب من خلاله باللاعب المنظم حديثاً ليوناردو، متمنياً له التوفيق مع زملائه، فيما بدأ الحصة التدريبة بالتمارين اللياقية، ثم قسم اللاعبين لأربع مجموعات يلعبون الكرة من لمسة واحدة في مربعات محددة، ثم طبق اللاعبون عدد من الجمل التكتيكية الدفاعية والهجومية، بعد ذلك قسم الفريق لثلاث مجموعات، مجموعتين تلعب مناورة كروية على نصف الملعب والمجموعة الثالثة تقم بتدريبات تكتيكية، وتتبادل المجموعات الأدوار فيما بينها، فيما اختتم التدريب بتمرين على التسديد.



يشار إلى أن الفريق النصراوي يلعب آخر ودياته في معسكره الإعدادي يوم غدٍ السبت، حيث يواجه فريق سابيل الأذربيجاني عند الساعة 5:30 مساء، على ملعب منتجع فنار بخشه.