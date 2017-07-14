الأهلي ينتصر في ثاني ودياته أمام بودافوكي المجري

النمسا - الرياضية | Friday, 14 July 2017 - 20:31 pm

واصل فريق الأهلي انتصاراته في ثاني مبارياته الوديه، بعد انتصاره مساء اليوم الجمعة على فريق بودافوكي المجري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقيمه النادي الأهلي في النمسا، ضمن استعدادات الفريق لمنافسات الموسم الجديد، وسجلت أهداف الأهلي عن طريق علي الزبيدي ومحمد ال فتيل وعمر السومه.



يشار إلى أن الأهلي قد كسب مباراته الودية الأولى، والتي لعبها أمام ستنانيتش النمساوي مساء أمس الخميس، بنتيجة 12 مقابل لا شيء.