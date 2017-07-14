غداً.. الأخضر الشاب يواجه البحرين ودياً

الطائف - الرياضية | Friday, 14 July 2017 - 21:28 pm

يخوض المنتخب السعودي لدرجة الشباب غدًا السبت، أولى مبارياته الودية أمام منتخب البحرين، في معسكره الإعدادي المقام بمحافظة الطائف، وذلك ضمن مراحل الإعداد للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 19 عامًا.



ويلتقي الأخضر الشاب شقيقه البحرين في الخامسة مساءً على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية.



من جهةٍ ثانية، واصل الأخضر الشاب تدريباته المسائية اليوم الجمعة بفترة مسائية واحدة، تحت إشراف خالد العطوي المدرب الوطني، وبدأت التدريبات بتمارين الإحماء لمدة 25 دقيقة، قبل أن يقسم العطوي اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، أجرت الأولى تدريبات على الكرات الثابتة والهجومية تحت إشراف المدرب أحمد المالكي، فيما أشرف العطوي على المجموعتين الثانية والثالثة التي تركزت تدريباتها على الاستحواذ والمحافظة على الجانب الهجومي.



فيما أجرى حراس المرمى تمارينهم مع المدرب ماجد الغانم، حول التعامل مع الكرات العرضية.