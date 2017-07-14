الباطن يكتمل في القاهرة

حفرالباطن ـ طلال القطيني | Saturday, 15 July 2017 - 00:00 am

اكتملت صفوف الفريق الأول لكرة القدم في نادي الباطن في معسكره الخارجي المقام حاليا في العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد، وذلك بعد التحاق اللاعب معن الخضري بالمعسكر أمس الجمعة الذي تخلف عن مرافقة البعثة بسبب إجرائه فحوصات على موضع إصابته في الركبة في أحد المراكز المتخصصة بمدينة جدة.

ويأتي انضمام الخضري إلى البعثة في وقت ينتظر أن يصل المحترف العراقي علاء مهاوي إلى القاهرة خلال اليومين المقبلين ليكمل رسميا عقد الفريق خلال هذه الفترة من التحضيرات.

ميدانيا، واصل الفريق تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية أمس الجمعة تحت إشراف المدرب البرتغالي ماتشادو الذي ركز على الجوانب اللياقية والتكتيكية. ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية مع أحد الأندية المصرية نهاية الأسبوع الجاري ضمن البرنامج الإعدادي في الموسم الحالي.