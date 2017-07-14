التعاون يصل تركيا .. ويبدأ التحضيرات

بريدة ـ الرياضية | Saturday, 15 July 2017 - 00:00 am

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي التعاون فجر أمس الجمعة إلى منتجع فنـاربخشـة التركـي، لإقامة معسكر خارجي يستمر لمدة 16 يوما، يخوض خلاله بين أربع وخمس مباريات ضمن برنامجه التحضيري لمنافســات الموســـم الرياضي الجديد.

وكانت قائمة الفريق في المعسكر قد خلت من اسم المهاجم موسى الشمري، في إشارة لقرب مغادرته أسوار النادي، خصوصاً بعد التعاقد مــع المهاجـم اسماعيل مغربي.

وحرص الجهاز الفني لفريق التعاون بقـيــادة المـــــدرب البرتغالي جوميز على عدم إرهاق لاعبيه في المران الأول بالمعسكر، حيث تركزت الحصة التدريبية على بعض الجـوانـب اللـيـاقيـة والتكتيكية.