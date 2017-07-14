مدرب الفتح يخشى الإجهاد

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Saturday, 15 July 2017 - 00:00 am

رفع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الفتح، بقيادة المدرب التونسي فتحي الجبال، درجة التحضيرات خلال المعسكر الحالي المقام في مدينة بولو التركية استعدادا للموسم الرياضي الجديد، وذلك بتدريبات صباحية ومسائية أمس الجمعة.

وأجرى اللاعبون تدريبات استرجاعية في الفترة الصباحية ومن ثم توجهوا إلى المسبح في مقر الفندق، حيث هدف المدرب التونسي فتحي الجبال من خلالها إلى عدم إجهاد اللاعبين بعد المجهود الكبير الذي بذلوه في التجربة الودية الأولى أمس الأول أمام فريق دمير سبور التركي التي كسبها بهدف دون مقابل.

فيما اكتفى الجهاز الفني بمران خفيف في الفترة المسائية اشتملت على الجوانب اللياقية والتكتيكية.