الأهلي يواصل انتصاراته الودية

جدة ـ أحمد اللوقان | Saturday, 15 July 2017 - 00:00 am

فاز الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي على نظيره بودافوكي المجري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراته الودية الثانية التي أقيمت مساء أمس الجمعة خلال معسكره الخارجي المقام حاليا في النمسا ضمن استعداداته لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وسجل ثلاثية الفريق الأهلاوي اللاعبون علي الزبيدي ومحمد آل فتيل، وعمر السومة هداف الفريق.

وكان الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الأهلي قد عمد خلال هذه التجربة إلى الدفع بأكبر عدد من اللاعبين كما حدث في المباراة الودية الأولى أمام ستنانيتش النمساوي التي كسبها بـ12 هدفا، حيث دفع في الشوط الأول بنفس التشكيلة التي شاركت في المباراة الأولى مع إجراء العديد من التغييرات في الشوط الثاني.

ومن المقرر أن يكتفي الجهاز الفني لفريق الأهلي بمران صباحي اليوم، على أن تنتقل البعثة إلى مقر آخر للمعسكر في مدينة سالزبورج النمساوية ضمن المرحلة الثانية من برنامج التحضيرات في المعسكر الخارجي.