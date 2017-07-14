معاذ والمطيري يشعلان تدريبات الفيحاء

المجمعة ـ محمد السناني | Saturday, 15 July 2017 - 00:00 am

واصل الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفيحاء أمس الجمعة تدريباته في معسكره المقام حالياً في مدينة انسبروك النمساوية ضمن برنامجه الإعدادي للموسم الرياضي الجديد.

وأخضع الجهاز الفني بقيادة كونستانتين جالكا المدرب الروماني اللاعبين إلى تدريبات مكثفة على فترتين صباحية ومسائية، حيث اشتملت الفترة الصباحية على التدريبات اللياقية وتركز جزء منها على الجانب الفني تخلله تطبيق عدد من الجمل الفنية ومنها التمرير السريع بين اللاعبين، تبعها تدريبات على الركلات الحرة بمشاركة جميع اللاعبين بمن فيهم اللاعب الدولي حسن معاذ المنضم حديثاً لصفوف الفريق وعبدالله المطيري الذي التحق بالمعسكر بعد نهاية عقده مع ناديه السابق الفيصلي.

فيما اشتملت الفترة المسائية على التدريبات الفنية والتكتيكية تحت إشراف الروماني جالكا مدرب الفريق، في وقت أجرى حراس المرمى تمارين خاصة مع الروماني رادو جبريل مدرب اللياقة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بمناورة على منتصف مساحة الملعب.