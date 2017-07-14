الأطفال يطعمون الديناصورات في الحديقة

الباحة ـ الرياضية | Saturday, 15 July 2017 - 00:00 am

اختار صناع الترفيه في محافظة المندق التابعة لمنطقة الباحة جذب الزوار من خلال عروض الديناصورات، وتقديم العديد من العروض التثقيفية والتعليمية عن الديناصورات.

وتم عرض أكثر من 15 ديناصوراً بأحجام مختلفة ومنوعة في الحدائق التابعة إلى المهرجان وكانت محط اهتمام الزوار.

ويتيح العرض أمام الحضور الفرصة للتفاعل مع مجموعة مبهرة من الديناصورات والمخلوقات الأخرى التي تشبه الحقيقية إلى حد كبير بما يثير حماسة الأطفال وأسرهم من خلال مشاهدتهم للديناصورات الصغيرة اللطيفة وبأضخم الديناصورات التي سارت على وجه الأرض. كما يتيح العرض كيفية إطعام هذه الديناصورات وكيفية التعامل معها من خلال تجربة تفاعلية، حيث يمكن للجميع مشاهدة هذا العرض المبهر من مسافة آمنة، والتقاط الصور التذكارية، فالشخصيات في عرض حديقة الديناصورات تبدو حية بالفعل وتصدر أصواتاً مختلفة. وأوضح محمد بن عيضة المشرف على الفعالية، أن هذه الفعالية تأتي ضمن الفعاليات النوعية التي حرص عليها محافظ المندق صالح بن محمد القلطي، والتي تنفذ لأول مرة على مستوى منطقة الباحة، مضيفا بأن هذه الفعالية تقدم المتعة والفائدة لزوار مهرجان صيف المندق 38. وبين أن الدخول لهذه الفعالية التي بدأت الأربعاء الماضي وتستمر لمدة 15 يوماً مجاناً، داعياً الزوار لزيارة الواحة ومشاهدة هذه الكائنات التي يعود تاريخها إلى العصور القديمة.