انطلاق مهرجان إنسان الصيفي

الرياض ـ عبد الإله المرحوم | Saturday, 15 July 2017 - 00:00 am

انطلقت فعاليات مهرجان إنسان الصيفي السنوي لهذا العام، تحت شعار (صيفك مع إنسان أروع)، ويستمر إلى نهاية الإجازة الصيفية، ويهدف إلى شغل أوقات الفراغ لدى الأبناء، والاستفادة من البرامج الترفيهية والتربوية.

وسيتخلل المهرجان العديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة، من ضمنها الرحلات السياحية، حيث سيتعرف الأبناء على ما تزخر به السعودية من معالم حضارية، ومواقع أثرية وعمرانية، إضافة إلى رحلات أداء مناسك الحج والعمرة، وتنظيم الأيام المفتوحة، كالزيارات للمراكز الترفيهية، والمجمعات التجارية، والملتقيات الأسرية، وجلسات السمر، وكذلك التنسيق لزيارة مراكز الأحياء والجمعيات الخيرية. وسيتضمن المهرجان الصيفي حفلات فرحة النجاح لأبناء وفتيات إنسان على مستوى فروع الجمعية البالغ عددها 19 فرعا، ابتهاجا بنجاحهم.