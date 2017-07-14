زوار “السوق” يتجاوزون 90 ألفا

الطائف ـ الرياضية | Saturday, 15 July 2017 - 00:00 am

تجاوز عدد زوار سوق عكاظ في نسخته الحادية عشرة الـ90 ألف زائر أمس في يومه الثاني وسط تنوع الفعاليات وتجددها، مما أسهم في تدفق كل هذه الأعداد من الزوار على السوق، في حين وصل عدد الذين شاركوا في حفل افتتاح السوق أكثر من 60 ألف شخص بينهم 2500 شخص شهدوا الحفل الذي أقيم على مسرح السوق.

وأكد عبد الله السواط مدير عام سوق عكاظ، أن الأمانة العامة للسوق جندت كل إمكانياتها لتسهيل وصول الزوار إلى فعاليات السوق وتخصيص وسائل نقل مناسبة وفي مواقع عدة لإيصال زوار السوق إلى المهرجان إلى جانب توفير عربات جولف لكبار السن، وممرات خاصة لذوي القدرات الخاصة.