مجموعات دياز تشعل مران الهلال في النمسا

الرياض - الرياضية | Saturday, 15 July 2017 - 12:28 pm

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صباح اليوم السبت حصته التدريبيه الأولى في معسكره التحضيري المقام حالياً بالنمسا ، وتركزت حصة اليوم التدربية على الجوانب البدنية واللياقية والفنية.



استهل الجهاز الفني للفريق بقيادة الارجنتيني رامون دياز الحصة التدربية بتطبيق عدد من التدريبات البدنية واللياقية ، قبل أن يقسم الفريق لعدة مجموعات أدت كل مجموعة تدريبات فنية متنوعة، وتدريبات تكنيكية.





واختتم المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب ثم بالجري حول الملعب على مسافات وسرعات مختلفة .



على صعيد متصل تقرر أن يؤدي الفريق حصته التدريبية الثانية مساء اليوم.