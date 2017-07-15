مورينيو: إبراهيموفيتش ربما يعود إلى مانشستر يونايتد

الرياضية - رويترز | Saturday, 15 July 2017 - 12:35 pm

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إن من الممكن أن يتعاقد ناديه من جديد مع لاعبه السابق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.



وفي مؤتمر صحفي قبل مباراة ودية أمام لوس انجليس جالاكسي الأمريكي استعدادا للموسم الجديد أمس الجمعة ترك المدرب البرتغالي المخضرم الباب مفتوحا أمام امكانية عودة إبراهيموفيتش إلى صفوف ناديه بعد تعافيه من جراحة في الركبة.



وأمضى إبراهيموفيتش (35 عاما) الموسم الماضي في صفوف يونايتد بناء على عقد لموسم واحد وكان هدافه الأول لكنه تعرض لإصابة في أبريل نيسان الماضي ربما تبعده عن اللعب حتى ديسمبر كانون الأول المقبل على أقل تقدير.



وقال مورينيو للصحفيين "إذا ما قرر الانضمام للفريق فإنه لن يتمكن من العودة قبل ديسمبر.. لماذا لا ننتظر. وهل ننتظر. نحن نتفاوض ونتبادل الأراء والأفكار".





وبعد رحيل إبراهيموفيتش عن يونايتد تعاقد مورينيو مع المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو من المنافس المحلي ايفرتون مقابل مبلغ قدرته تقارير إعلامية بريطانية بنحو 75 مليون جنيه إسترليني (98.27 مليون دولار).

وأشار المدرب البرتغالي إلى انه تعاقد مع لوكاكو لأنه مهاجم يعرف جيدا الدوري الانجليزي وجاهز للتأقلم في صفوف فريقه.



وقال مورينيو عن المهاجم البلجيكي أيضا "روميلو لا يشارك في العادة في صنع الهجمات لكنه في الغالب يشارك في انهاء الهجمات" وهذا هو ما يحتاجه يونايتد وخاصة في مواجهة الفرق التي تعلب بأسلوب دفاعي.