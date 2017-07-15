الهندي يطالب جماهير الفيحاء بالصبر

الرياض - الرياضية | Saturday, 15 July 2017 - 12:48 pm

أوضح محمد الهندي إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء أن معسكر الفريق يسير وفق ماهو مخطط له ، مشيراً إلى أن الجهازين الفني والإداري يعملان على توفير جميع متطلبات المعسكر كما أن مجلس إدارة الفريق يسعى لإستكمال صفوف الفريق وتدعميه باللاعبين الأجانب في الخانات التي يحتاجها المدرب.



وأضاف وفقنا في جلب لاعبين محليين مميزين يدعمون طريقة المدرب ، وسنعمل خلال الأيام القادمة على خوض المزيد من المبارايات الودية لخلق التجانس بين اللاعبين ورفع المعدل اللياقي ، مطالباً جماهير الفيحاء بعدم الإستعجال في الحكم على الفريق خاصة وأن الفريق في مرحلة بناء فريق كامل ويحتاج الى الدعم والصبر.



وختم الهندي حديثه بقوله: أشكر إدارة النادي على توفير جميع ما يتطلبه الفريق وحرصهم ومتابعتهم المستمرة ، والشكر موصول لكافة أعضاء شرف النادي وللداعم الرئيسي على مايقدمونه في سبيل خدمة الكيان ،كما أشكر اللاعبين على حرصهم وجديتهم في المعسكر ونتمنى التوفيق من رب العالمين بأن نخرج بفريق قوي ينافس مع الكبار في دوري السعودي للمحترفين.