ماتشادو يبدأ المناورات مع الباطن

الرياض - الرياضية | Saturday, 15 July 2017 - 12:34 pm

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن صباح اليوم السبت تدريباته الصباحية خلال معسكره المقام بالقاهرة استعداداً لخوض المنافسات الموسم الرياضي الجديد.



وحرص البرتغالي جواكيم ماتشادو المدير الفني للفريق على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين حيث بدأ تدريب اليوم باللف حول الملعب ثم أعقبه بتدريبات تكتيكية متنوعة قبل أن يبدأ المناورة مع الفريق من على منتصف الملعب والتي طبق من خلالها عدداً من الجمل الفنية.



يشار إلى أن إدارة الباطن وقعت عقداً إحترافياً مع اللاعب البرتغالي ڤالدو ألهينهو الذي يلعب في مركز المحور.